COVID-19 : Autre journée à près de 200 cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue d'exploser au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 197 nouvelles personnes infectées. 2608 citoyens de la région ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie.

Trois nouveaux décès s'ajoutent au bilan régional qui est maintenant de 71 morts. 28 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs

On dénombre maintenant 1 196 cas actifs dans la région qui affiche un taux de 430,8 cas pour 100 000 habitants selon l'Institut national de santé publique du Québec. Une proportion trois fois plus élevée que le reste de la province qui affiche un taux de 139,7 cas pour 100 000 habitants.

Le directeur régional de santé publique, Dr Donald Aubin, admet que le coronavirus réussit à s'infiltrer partout et bien souvent, malgré toutes les mesures de précaution mises en place.

« On est vraiment devant une montée qui est extrêmement rapide quand on se compare aux autres régions. Nous avions une cinquantaine de cas par jour il y a deux semaines. Pour une région comme la nôtre, c'est une pression énorme. »

Plus en détail, il y a 422 cas actifs dans Lac-Saint-Jean Est, 337 dans Chicoutimi et 307 pour le RLS de Jonquière.

État de la situation, 12 novembre 2020. CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La montée des nouveaux cas régionaux est la deuxième plus importante après Montréal. Au Québec, 42 nouveaux décès s'ajoutent au bilan et on confirme 1365 nouveaux cas.