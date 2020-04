COVID-19 : Un médecin de l'urgence de Jonquière atteint

Ce sont 5 cas de coronavirus qui s'ajoutent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont un médecin de l'urgence de Jonquière. Le nombre total est maintenant de 123 dans la région et il y a aujourd'hui deux hospitalisations à Chicoutimi.

La situation est stable et il n'y a aucun nouveau cas dans les trois foyers d'éclosion : le CHSLD de la Colline, la Villa Saint-Alexis et une communauté religieuse de Saguenay. L'état de santé des patients nécessite toutefois une attention particulière et un niveau de soins plus élevé.

Onze employés du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont infectés à la COVID-19 dont six provenant du CHSLD de la Colline, deux gynécologues et deux employés du département de l'obstétrique et un médecin de l'urgence de Jonquière. Au total dans le réseau de la santé, une quarantaine d'employés sont sous investigation, précise Dr Donald Aubin.

« Une quarantaine d'employés qui sont sous investigation. Il y en a que le niveau de suspicion est très léger, mais quand même, on prend toutes les mesures et on teste. »

Depuis le début de la pandémie, 2 269 tests de dépistage ont été faits dans la région, dont 1 894 se sont révélés négatifs.

Au Québec, il y a désormais 10 912 cas confirmés, un bond de 881 en 24h. La COVID-19 a fait 41 nouveaux morts au Québec, pour un total de 216 décès. La majorité des décès sont survenus dans six CHSLD et 99 % des gens avaient plus de 60 ans. Le premier ministre François Legault a laissé savoir aujourd'hui que les aînés devront patienter plus longtemps avant de pouvoir participer activement à la société.

La fin des festivals ?

On apprenait ce matin l'annulation de l'édition 2020 du Festival d'été de Québec. Qu'en est-il de nos festivals au Saguenay-Lac-Saint-Jean ?

Celui qui est derrière le Festival International des Rythmes du monde et du Festival des bières du monde de Saguenay, Robert Hakim attend une directive de la Ville de Saguenay ou du gouvernement du Québec.

Il ajoute qu'il est en mesure d'attendre encore quelques semaines, mais qu'il a besoin d'une réponse au minimum deux mois avant la tenue des événements. Le FIRM doit se tenir entre le 6 et le 15 août, tandis que les amateurs de bières devraient se réunir du 16 au 18 juillet.

La réponse est sensiblement la même pour Janie Maltais, la directrice de Festirame qui envisage divers scénarios.Tout comme Robert Hakim elle confirme qu'aucun artiste n'a annulé pour le moment sa venue dans la région. Cet été, Bryan Adams est attendu à Alma le 21 août.

Chez Événement 2M, on mentionne que la décision de tenir ou non le Festival Bateaux-Dragons au Parc Rivière-aux-Sables sera prise en mai. Pour le spectacle de Pennywise qui doit avoir lieu le 10 juillet à Chicoutimi, la décision sera prise en juin.

Avec la collaboration de Julie Bergeron.