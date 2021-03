Début de la vaccination massive sous trame de hausse de cas de COVID-19

Les cas de COVID-19 étaient en augmentation cette fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 12 cas se sont ajoutés dimanche et 8 autres samedi. La santé publique n'a rapporté aucun décès supplémentaire.

On compte maintenant 47 cas actifs dans la région. La plupart sont situés dans la MRC Domaine-du-Roy (15) ainsi que dans le secteur de Jonquière (13).

La situation est notamment préoccupante à Mashteuiatsh, où 5 cas ont été rapportés dans les dernières heures. Les écoles primaire et secondaire sont d'ailleurs fermées pour les deux prochaines semaines à la suite d'une éclosion de COVID-19 au service de garde.

Au Québec, la santé publique faisait état de 674 nouvelles personnes infectées hier et de 5 nouveaux décès.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a pris son envol samedi matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 3322 personnes se sont faites vaccinées au cours de la fin de semaine.

L'ouverture des six centres de vaccination de la région s'est déroulée sans anicroche, selon le directeur de la campagne de vaccination, Marc Thibeault. L'objectif est de vacciner environ 7 000 personnes par semaine, souligne-t-il.

«Il y a des journées que ce sera plus et des journées que ce sera moins pour atteindre notre objectif. Pour le prochain mois, on va recevoir à partir de mardi au-delà de 39 000 doses qu'on va pouvoir donner d'ici la mi-avril.»