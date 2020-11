COVID-19: Déménagement de la clinique de dépistage d'Alma

La clinique de dépistage de la COVID-19 à Alma déménage. Dès ce matin, si vous devez subir un test dans ce secteur de la région, sachez que la clinique est maintenant située sur la rue Gauthier Ouest.

L'adresse est le 770 rue Gauthier Ouest, plutôt que le 400 boulevard Champlain. Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean indique que cet endroit est mieux adapté aux besoins de la population en raison du stationnement qui est plus fonctionnel et des locaux qui sont plus spacieux.

La clinique est ouverte de 8h à 16h, du lundi au dimanche. Rappelons qu'avant de se présenter, il faut prendre rendez-vous au clicsante.ca. Le CIUSSS vous invite aussi à compléter l’Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 avant de vous déplacer.