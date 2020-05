COVID-19 : Deux nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La semaine débute avec deux nouveaux cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, portant le bilan à 320. Le nombre de personnes rétablies continue aussi de progresser, passant à 258.

Un vent plus léger souffle sur la région alors qu'on compte seulement trois nouveaux cas depuis mardi dernier, mais le Dr Horacio Arruda, prévient qu'il faut rester vigilants en cette période de déconfinement. :

« Les effets de ce qu'on fait actuellement vont apparaître seulement dans deux semaines. Donc, on déconfine et on a comme un vent de liberté, mais c'est une liberté conditionnelle. »

À l'échelle provinciale, on compte désormais 47 987 cas, une hausse de 573, et 4069 décès. Parmi les 85 nouveaux décès, 42 sont survenus depuis plus de 7 jours. Notons qu'au Québec, 338 380 tests se sont avérés être négatifs depuis le début de la pandémie.

Ouverture des centres commerciaux

Québec et la Santé publique se sont entendus pour que les centres commerciaux puissent rouvrir à compter du 1er juin, dans toutes les régions sauf le Grand Montréal. Le premier ministre François Legault réitère que son gouvernement planche sur un calendrier de relance pour les autres secteurs de l'économie.