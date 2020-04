COVID-19 : Deuxième journée sans nouveau décès

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a un deuxième jour de répit alors qu'aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'est survenu. Le bilan d'aujourd'hui fait état de 5 nouveaux cas, pour un total de 175.

Les nouveaux cas se trouvent principalement dans le secteur de Chicoutimi, au CHSLD de la Colline qui n'arrive malheureusement pas à contrôler son foyer d'éclosion. On compte maintenant 25 résidents atteints (+3) et 17 employés (+1).

Par ailleurs, une entente est survenue entre les syndicats du milieu de la santé et la direction du CIUSSS pour pallier au manque de main-d'oeuvre au CHSLD de la Colline. Le modèle pourrait servir ensuite dans les autres établissements de la région où on ne compte pour l'instant pas de cas de COVID-19. Le Dr Donald Aubin a tenu à dire que la mobilisation du corps médical est bonne dans la région et que certains spécialistes et professionnels de la santé offrent leur aide.

Le cinquième nouveau cas est à Jonquière. Deux hospitalisations s'ajoutent et un patient est toujours aux soins intensifs. La situation demeure stable dans les deux autres foyers d'éclosion, dont la Villa Saint-Alexis qui devrait pouvoir annoncer la fin de son éclosion très bientôt selon la direction de la santé publique.

Autre ronde d'annulations

De nouvelles organisations annoncent l’annulation de leurs événements cet été dans la région : C'est le cas de Jonquière en Musique et de Festirame. Dans le deuxième cas, l'équipe espère pouvoir reporter la venue de Bryan Adams à l’année prochaine.

La Traversée internationale du lac Saint-Jean avait déjà annoncé qu’il n’y aurait aucune compétition de natation cet été, mais finalement il en sera de même pour le volet spectacle.

La 28e édition du Festival du cowboy de Chambord qui devait avoir lieu à la fin juillet est aussi annulée, tout comme le Festival Saint-Honoré dans l’Vent.

Le Festival La Noce avait par ailleurs annoncé sa décision hier de reporter la prochaine édition à l'an prochain.

Avec la collaboration de Janie Pelletier