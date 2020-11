COVID-19: François Legault inquiet pour le Saguenay-Lac-St-Jean et Lanaudière

Même si la situation est stable depuis quelques semaines au Québec, le bilan des cas de COVID-19 de certaines régions s'est détérioré. C'est le cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la partie nord de Lanaudière.

Décidément, la courbe de la COVID-19 est en montagnes russes depuis quelques jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui affiche aujourd'hui 48 nouveaux cas, après une hausse de 105 hier. La situation n'échappe pas à François Legault qui s'inquiète de la situation.

Le premier ministre lance une mise en garde à la population du Saguenay, pointant du doigt l'hôpital d'Alma qui est maintenant à 100 cas depuis le début de son éclosion. :

« Il y a deux régions qui se sont beaucoup détériorées, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Lanaudière Nord. On a un problème depuis quelques semaines. » - le premier ministre François Legault

Son ministre de la Santé, Christian Dubé en rajoute, disant que ces deux régions doivent s'améliorer pour diminuer le nombre de cas par jour dans l'ensemble de la province, alors qu'aujourd'hui on en dénombre 871 de plus.

Après avoir été l'épicentre de la pandémie, Montréal est maintenant citée en exemple pour sa lutte contre la COVID-19. Les régions devraient s'inspirer de la métropole et de la Capitale-Nationale où la situation s'est beaucoup améliorée.

« Je parlais aux gens du Saguenay ce matin et disait que s'il y a les mêmes améliorations [ qu'à Montréal et Québec ], on serait peut-être rendu à 600 ou 700 cas. »