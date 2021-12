COVID-19 : Hausse de 42 cas dans la région

Dans les 24 dernières heures, se sont 42 cas qui ont été enregistrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui fait grimper le nombre de cas actifs à 271, soit 7 de plus qu'hier.

À la grandeur de la province, on note une hausse importante de cas. 3768 cas ont été enregistrés, sept décès supplémentaires et sept nouvelles hospitalisations. Le secteur Domaine-du-Roy compte 67 cas actifs, suivi de Jonquière(64) et de Maria-Chapdelaine (58).

Des retards pour avoir accès à des tests

Les délais s'allongent pour passer un test de dépistage de la COVID-19 dans la région.

Dans la plupart des cliniques, des rendez-vous sont disponibles seulement demain en journée.

Pour l'instant, aucun cas du variant Omicron n'a été détecté au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Un autre coup dur pour les restaurateurs

Avec les nouvelles mesures annoncées par Québec, une autre tuile s'abat sur les restaurateurs. On le rappelle, à compter de lundi, la capacité des restaurants est réduite de 50%.

Ce que le propriétaire de l'HopÉra à Jonquière Vladimir Antonoff trouve dommage, c'est le peu de temps qu'ils ont pour faire le tri.

«On est un peu tanné là. À chaque année, on nous annonce quelque chose. Et avec seulement quatre jours pour retourner sa veste, ce n'est vraiment pas beaucoup.»

Il y a aussi les salles de spectacles, les bars et les lieux de culte qui sont affectés par cette nouvelle mesure.