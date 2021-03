COVID-19: Hausse des cas cette fin de semaine dans la région

Les cas de COVID-19 étaient en augmentation cette fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 12 cas se sont ajoutés dimanche et 8 autres samedi. La santé publique n'a rapporté aucun décès supplémentaire.

On compte maintenant 47 cas actifs dans la région. La plupart sont situés dans la MRC Domaine-du-Roy (15) ainsi que dans le secteur de Jonquière (13).

La situation est notamment préoccupante à Mashteuiatsh, où 5 cas ont été rapportés dans les dernières heures. Les écoles primaire et secondaire sont d'ailleurs fermées pour les deux prochaines semaines à la suite d'une éclosion de COVID-19 au service de garde.

Au Québec, la santé publique faisait état de 674 nouvelles personnes infectées hier et de 5 nouveaux décès.

Début de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a pris son envol samedi matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Six centres de vaccination ont ouvert leurs portes aux personnes âgées de 70 ans et plus qui avaient pris un rendez-vous.

L'objectif du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean est de vacciner chaque personne en 5 minutes pour assurer un bon roulement. Il est possible de prendre rendez-vous au clicsanté.ca.

En date d'hier, 16 348 doses avaient été admistrées dans la région et plus de 715 000 au Québec.

Rassemblements interrompus

Par ailleurs, les policiers de Saguenay ont mis fin à deux rassemblements illégaux dans la nuit de vendredi à samedi à Chicoutimi. L'un d'eux se déroulait à l'hôtel Le Montagnais, où 16 personnes faisaient la fête dans une même chambre.

Au total, 24 rapports d'infraction ont été rédigés pendant la soirée. Deux amendes pour non-respect du couvre-feu ont également été remises.