COVID-19 : le bilan régional est stable

Le nombre de personnes infectées à la COVID-19 reste stable au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 32 cas et parmi ceux-ci, six personnes sont maintenant guéries.

La moitié des gens infectés ont entre 50 et 69 ans. La tranche d'âge de 60 à 69 ans représente à elle seule 38 % des cas. Il n'y a aucun malade chez les 80 ans et plus et aucun cas dans les CHSLD, précise la direction régionale de la santé publique.

Concernant les deux résidences privées pour personnes âgées qui font l'objet d'une surveillance accrue, tous les tests se sont révélés négatifs dans l'un des cas. Pour l'autre, les derniers résultats sont attendus.

Par ailleurs, le directeur de la santé publique régionale, Dr Donald Aubin, précise qu'une employée d'une communauté religieuse de Saguenay a été déclarée positive à la COVID-19. Toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour aider cette communauté.

Sur les 18 régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean se classe au 5e rang des endroits où il y a le moins de cas. Au Québec, l'augmentation est toutefois très importante avec maintenant 5 518 cas confirmés de COVID‑19, dont 36 personnes décédées. Il s'agit de trois nouveaux décès. Le premier ministre François Legault demande aux policiers d'être moins tolérants avec les gens qui continuent de se rassembler et qui ne respectent pas la règle de distanciation sociale.

« Les amendes varient entre 1000 $ et 6000 $ par personne. Moi je pense que c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. »

Opérations et chirurgies annulées

Les gens en attente d'une opération importante peuvent espérer être rappelés au cours des prochains jours. Des annulations de chirurgies pour un cancer ont eu lieu à quelques reprises en région. Une situation qui cause un stress énorme aux patients.

La ministre de la Santé, Danielle McCann a mentionné en début d'après-midi que la situation s'améliore dans les hôpitaux et que certaines activités pourront reprendre. :

« Il y a trois éléments dont il fallait tenir compte. Il fallait qu'on donne la capacité d'avoir des lits suffisants. Il y avait également la question qu'on était assez serré sur les masques N95 et là ça c'est un peu amélioré. Il y avait également la banque de sang qui était basse. »

Parents au Saguenay, enfants à Montréal

Plusieurs parents s'ennuient de leurs enfants et petits-enfants qui ne vivent pas dans la même région et l'ajout des points de contrôle augmente le sentiment d'isolement. Certains songent donc à aller chercher leurs parents pour vivre ensemble le confinement imposé en raison de la pandémie.

C'est malheureusement une mauvaise idée, nous dit le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda puisque ces gens ne vivent normalement pas dans la même maison et que certains peuvent être infectés par le coronavirus, mais ne pas avoir développé de symptômes.