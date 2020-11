COVID-19 : Le Saguenay-Lac-Saint-Jean frôle les 200 nouveaux cas

Ce sont presque 200 nouveaux cas qui s'ajoutent aujourd'hui dans la région avec 198 nouvelles personnes infectées à la COVID-19. À ce chiffre s'ajoutent trois décès pour un total de 68 morts. Une personne était hospitalisée, l'une résidait au CHSLD Jacques-Cartier et l'autre habitait dans une résidence pour aînés.

La région est l'endroit au Québec où il y a le plus de nouveaux cas, après Montréal (+318).

Dans le détail, 70 cas s'ajoutent dans Lac-Saint-Jean Est, 56 à Chicoutimi et 55 à Jonquière. Il y a également 7 nouveaux cas dans le RLS Domaine-du-Roy, 7 à La Baie et 5 dans Maria-Chapdelaine.

Carte Réseau local de service (RLS), CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre d'hospitalisations est aussi en hausse dans la région passant de 27 à 31 en 24h, dont 6 aux soins intensifs. On compte maintenant 87 foyers d'éclosion, dont 43 entreprises, 18 écoles et 6 milieux de vie pour aînés.

Au CHSLD Jacques-Cartier, 57 usagers et 43 employés ont été testés positifs jusqu'à maintenant. Selon les chiffres fournis par la santé publique, 61 % des résidents sont atteints et on y dénombre 13 décès.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte aujourd'hui 1039 cas actifs, toujours principalement concentrés dans Lac-Saint-Jean Est, Chicoutimi et Jonquière. La contamination est toutefois présente dans tous les secteurs de la région.

Nombre de cas actifs par Réseau local de service Domaine-du-Roy : 33

Maria-Chapdelaine : 22

Lac-Saint-Jean Est : 353

Chicoutimi : 294

Jonquière : 282

La Baie : 51

Au Québec, le nombre d'hospitalisations est en hausse marquée alors qu'on rapporte 1378 nouveaux cas et 22 décès. 573 personnes sont hospitalisées (+39), dont 84 aux soins intensifs (+2).

Prendre rendez-vous

Rappelons qu'à partir d'aujourd'hui, il est obligatoire de prendre rendez-vous pour se faire dépister dans la région. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean modifie sa stratégie pour limiter le temps d'attente dans les différentes cliniques régionales.

Entre 900 et 1000 tests de dépistage sont faits chaque jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le début du mois de novembre.