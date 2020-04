COVID-19 : le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe à 93 cas

Le nombre de cas positifs à la COVID-19 grimpe à 93 dans la région, dont 84 cas au Saguenay et 9 au Lac. On ne compte aucune hospitalisation et 24 personnes sont maintenant guéries.

À la Ville Saint-Alexis de La Baie, 17 résidents et employés sont maintenant atteints du coronavirus. Deux autres foyers d'éclosion sont toujours sous surveillance, le premier dans une communauté religieuse et l'autre au CHSLD de la Colline à Chicoutimi-Nord où on dénombre 5 nouveaux cas en 24h.

« 71 % de nos cas positifs ont plus de 50 ans. Au début c'était surtout les 50-60 ans et c'était normal parce que les gens revenaient de voyage. Maintenant, il y a des gens de 30 et 40 ans ainsi que du 70 et 80 ans, ça s'étend. » - Le Dr Donald Aubin.

Au Québec, on dénombre 121 décès, c'est 27 de plus qu'hier. On compte 8 580 cas, dont 533 hospitalisations. Le premier ministre François Legault a souligné que c'est seulement 8 hospitalisations de plus que dimanche et il voit là un signal positif.

Huit employés de la Villa Saint-Alexis en isolement

C'est le branle-bas de combat à la résidence pour aînés Villa St-Alexis de La Baie où il y a une éclosion de la COVID-19. Depuis que des résidents ont été déclarés positifs samedi, la direction doit composer avec huit employés en moins puisqu'ils ont été retirés de leur milieu de travail de manière préventive, car ils ont été en contact avec les patients atteints.

Comme l'ouvrage ne manque pas, la copropriétaire de la Villa St-Alexis, Véronique Bouchard invite les gens qui seraient intéressés à travailler ou à faire du bénévolat à communiquer avec elle. :

« De la livraison de plateau, de la surveillance, faire la livraison des commissions aux appartements. Tout est sécuritaire, nous avons tout le matériel de protection : les masques et les blouses. »

Le directeur de la santé publique, le Dr Donald Aubin, désapprouve toutefois l'idée de faire du bénévolat dans une résidence où il y a une éclosion, ajoutant que s'il y a de nouveaux employés, ces gens devront être bien formés pour ce type de milieu.