COVID-19 : Le salon de quilles le Dallo doit fermer une semaine

Le salon de quilles Le Dallo de Chicoutimi doit fermer ses portes pendant une semaine en raison de cas de COVID-19. Deux joueurs ainsi qu'un employé ont reçu un test positif au cours des derniers jours.

La directrice générale de l'endroit, Marie-Josée Martel assure que ses employés sont tous vaccinés adéquatement et que le passeport vaccinal est exigé pour les joueurs depuis le 1er septembre. Elle a quand même choisi de limiter les contacts en fermant pendant quelques jours, le temps que la poussière retombe.

« Chez nous c'est sécuritaire, mais on ne le sait pas ce que font les gens à l'extérieur. Ç’a été difficile de prendre la décision, mais on le fait étant donné qu'on a plusieurs ligues du troisième âge et ce sont les personnes les plus importantes à protéger. » - Marie-Josée Daigle, directrice générale du Dallo