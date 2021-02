COVID-19 : Moins de 20 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent. Selon le dernier bilan de la santé publique, le nombre de cas actifs diminue légèrement et se fixe à 19.

Il est à noter qu'il ne reste aucun cas actif dans le secteur Domaine-du-Roy. Pour l'ensemble de la région, on compte deux éclosions et une personne hospitalisée.

Nombre de cas actif par Réseau local de service

Domaine-du-Roy : 0

Maria-Chapdelaine : 1

Lac-Saint-Jean Est : 4

Jonquière : 4

Chicoutimi : 8

La Baie : 2

Les hospitalisations diminuent également au Québec qui rapporte 1121 nouveaux cas et 37 décès, dont 8 dans les 24 dernières heures. Les régions de Montréal (+503), de la Montérégie (+170), de Laval (+118) et de l'Estrie (+65) enregistrent les plus importantes hausses de cas.