COVID-19 : moins de 20 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il ne reste que 19 cas actifs de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une baisse de 7 par rapport à hier.

Il reste 6 cas actifs dans Domaine-du-Roy, 5 dans Jonquière et 4 dans Lac-Saint-Jean-Est. On compte 3 cas actifs dans Chicoutimi et 1 dans Maria-Chapdelaine.

Aujourd'hui, un cas s'ajoute au bilan régional, cassant ainsi la séquence de trois jours sans nouveau cas. Il est situé dans le réseau local de service de Chicoutimi. On compte désormais 7 hospitalisations, dont trois aux soins intensifs.

Au Québec, une hausse de 153 cas est enregistrée et aucun décès dans les dernières 24h. La santé publique enregistre un décès survenu avant le 9 juin.

Rappelons que les Québécois qui veulent leur preuve de vaccination peuvent s'inscrire sur le nouveau portail en ligne ICI. Le site permettant d'obtenir votre code barre QR a été lancé mercredi matin.

Aussi, les gens de 45 ans et plus peuvent dès maintenant changer leur rendez-vous pour obtenir plus rapidement leur 2e dose de vaccin.