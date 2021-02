COVID-19 : Moins de 25 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un autre cas de COVID-19 s'ajoute au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y a aucun décès supplémentaire selon le dernier bilan de la santé publique.

Le nombre de cas actifs diminue légèrement aujourd'hui et passe à 24. On compte dorénavant trois milieux d'éclosion. La situation s'améliore également en province avec 826 nouveaux cas.

Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la COVID-19 est débutée dans les résidences pour personnes âgées. D'abord le personnel puis les résidents recevront leur première dose dans les prochains jours, précise le directeur de la santé publique, Dr Donald Aubin.

Un peu plus de 9000 personnes (9121), ont été vaccinées jusqu'à maintenant dans la région. Comme partout au Canada, les boîtes de vaccin arrivent au compte-goutte.

« On va vacciner jusqu'à mercredi et par la suite nous aurons une pause jusqu'à la semaine prochaine. On a les confirmations des fois seulement quelques heures avant l'arrivée des doses. On pourrait vacciner plus c'est certain. » - Dr Donald Aubin