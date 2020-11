COVID-19 : Niveau d'alerte maximal au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe au niveau d'alerte maximal ce qui implique, entre autres, que seuls les soins jugés essentiels et urgents seront administrés dans les établissements de santé. Des détails seront divulgués aux usagers de chaque département au cours des prochains jours.

Le niveau d'alerte 4 signifie également que quatre hôpitaux de la région accueilleront dorénavant des patients atteints de la COVID-19. Après l'ouverture d'une zone chaude à Jonquière, c'est au tour de l'hôpital de Roberval de se réorganiser pour être en mesure de recevoir 7 patients ayant le coronavirus.

Présentement, 192 employés du CIUSSS sont retirés du travail en raison de la COVID-19.

Sept décès supplémentaires

Le coronavirus a mené au décès de 7 personnes supplémentaires dans la région pour un total de 103 depuis le début de la pandémie.

Le bilan quotidien grimpe de 104 cas pour 1 103 cas actifs. Il y a 57 hospitalisations, dont 5 aux soins intensifs. Le nombre d'hospitalisations a fait un bond de 25 entre dimanche et mardi.

Il y a maintenant 139 éclosions dans la région. Un milieu est considéré en éclosion lorsqu'il compte deux cas et plus.

Installations du CIUSSS : 11

Milieux d’hébergement : 15

Milieux scolaires : 33

Milieux de garde : 7

Entreprises et milieux de travail : 72

Le Québec enregistre 1 164 nouveaux cas et 13 décès. Les régions les plus touchées aujourd'hui sont Montréal (+284), Capitale-Nationale (+153), Montérégie (+145), Saguenay-Lac-Saint-Jean (+104) et Lanaudière (+103).

Situation préoccupante dans les résidences pour aînés

Le Manoir Champlain de Chicoutimi compte maintenant 98 résidents ou employés infectés. C'est une augmentation fulgurante, selon les chiffres de la santé publique puisque 53 résidents ont reçu un diagnostic positif en 24h. On y rapporte également 4 décès.

Le nombre de cas a bondi également à la Villa Saguenay de Chicoutimi avec 37 tests positifs chez les résidents, selon l'État de situation des cas actifs et des décès par RPA. La situation dans d'autres résidences est aussi préoccupante : on dénombre 109 cas au Domaine des aînés d'Alma et 74 à la Villa des Sables de Jonquière.