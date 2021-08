COVID-19: Nouvelles consignes d'isolement

Maintenant que la majorité de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est doublement vaccinée contre la COVID-19, les mesures d'isolement de la Santé publique ne sont plus les mêmes.

Si vous avez eu un contact à risque modéré avec une personne atteinte de la COVID-19 et que vous êtes doublement vacciné depuis au moins 7 jours, vous pouvez continuer à aller au travail, même en attente d'un test de dépistage.

Qu'est-ce qu'un contact à risque modéré? Si vous passez plus de 15 minutes à moins de deux mètres de la personne atteinte sans masque ou si vous restez longtemps dans la même salle qu'une personne atteinte.

Le docteur Jean-François Betala-Belinga explique qu'une personne protégée est considérée à faible risque de développer la maladie, même si elle a été exposée significativement. Il vous conseille toutefois d'être très attentif à vos symptômes.

«Ça ne veut pas dire que c'est un bar ouvert pour toi. Tu peux continuer à fonctionner, mais porte ton masque le plus possible, essaie de limiter ton exposition avec des gens si tu peux et surtout, si tu as moindrement un symptôme, ne prends pas de chance, va te faire tester.»