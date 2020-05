COVID-19 : Pas de nouveau cas en région et Québec assouplit des règles

Québec assouplit les règles pour les rassemblements extérieurs. À compter de vendredi, il sera possible de se réunir dehors pour un maximum de 10 personnes qui habitent à trois adresses différentes.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbaut précise qu'il est donc possible, par exemple, d'inviter deux autres familles dans votre cour arrière. Ces gens pourront entrer quelques minutes pour aller à la salle de bain, mais sans plus. La direction de la santé publique souligne à grands traits que les règles de distanciation sociale demeurent en place et qu'il faut les respecter. Les soupers et les fêtes entre amis à la maison demeurent aussi interdits.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le bilan total de cas reste à 317 aujourd'hui et 26 décès. Il y a depuis quelques jours une cinquantaine de cas actifs dans la région. Hier, le directeur de la santé publique régionale, le Dr Donald Aubin, indiquait cependant qu'il y a une augmentation de cas par transmission communautaire.

Par ailleurs, l'éclosion est maintenant terminée dans la communauté religieuse de Saguenay et la situation reste stable à deux employés infectés au CHSLD Georges-Hébert de Jonquière où plus de 200 tests ont été faits.

Au Québec, il y a maintenant 3718 morts, soit 71 de plus que la journée précédente, et 44 775 cas confirmés.