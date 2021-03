COVID-19 : Pas de nouvelles restrictions au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean échappe aux nouvelles restrictions sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19. Avec 15 nouveaux cas aujourd'hui et des indicateurs à la baisse, la région semble être sur la bonne voie.

Le premier ministre François Legault serre la vis aux villes de Québec, Lévis et Gatineau, où les hausses de cas sont très importantes. De nouvelles restrictions y seront imposées pour 10 jours, comme la fermeture des commerces non essentiels et un retour au couvre-feu à 20h. Les écoles seront fermées jusqu'au 12 avril.

Pour le reste de la province, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les policiers seront plus présents au cours du weekend pour s'assurer que les gens ne se rassemblent pas durant le long week-end de Pâques.

« La situation évolue rapidement et on ne peut pas exclure que dans les prochains jours, d'autres régions s'ajoutent. C'est pour ça que tout le monde doit être prudent. Ça peut exploser dans n'importe quelle région avec le variant. » - Le premier ministre du Québec, François Legault

Des indicateurs à la baisse

Le nombre de nouveaux cas quotidiens est à la baisse depuis quatre jours dans la région avec 15 nouvelles personnes infectées aujourd'hui, 16 hier, 25 lundi et 29 dimanche.

Tous les nouveaux cas d'aujourd'hui sont situés au Lac-Saint-Jean : + 7 dans Domaine-du-Roy, + 5 dans Lac-Saint-Jean-Est et + 4 dans Maria-Chapdelaine. Un cas a été retiré dans le RLS de Chicoutimi.

Le nombre de cas actifs continue tout de même de baisser et passe de 220 à 211. La santé publique en rapporte 111 dans le secteur Domaine-du-Roy (Roberval et les environs) et 100 pour le reste de la région.

Réseau local de service (RLS) Cas actifs RLS du Domaine-du-Roy 111 RLS de Maria-Chapdelaine 39 RLS de Lac-Saint-Jean-Est 26 RLS de Jonquière 6 RLS de Chicoutimi 21 RLS de La Baie 8

La santé publique rapporte également 25 éclosions ainsi que 8 hospitalisations, dont la moitié aux soins intensifs.

Le Québec revient au-dessus des 1000 nouveaux cas avec1025 infections supplémentaires ainsi que 9 décès.