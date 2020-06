COVID-19 : Retour à la stabilité au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le bilan du nombre total de gens infectés à la COVID-19 demeure stable aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 322 cas. Il n'y a pas de nouvelles guérisons si bien que ce nombre reste à 293.

On dénombre présentement trois cas actifs de la COVID-19 dans la région.

Rappelons qu'après 5 jours de stabilité, deux nouvelles personnes ont reçu un diagnostic positif dimanche. La première étant dans le secteur Lac-Saint-Jean-Est et la deuxième dans le secteur du Domaine-du-Roy.

Depuis le début de la pandémie, il y a moins de 5 cas dans le secteur Maria-Chapdelaine, 5 cas dans Domaine-du-Roy, 17 pour Lac-Saint-Jean-Est, 30 à La Baie et le Bas-Saguenay, 64 pour Jonquière et les environs ainsi que 204 dans le secteur de Chicoutimi.

Le nombre de décès est inchangé depuis le 6 mai avec 26 morts.

Au Québec, on dénombre 199 nouveaux cas et 6 décès de plus, portant les bilans à 53 047 diagnostics positifs et 4 984 morts.

