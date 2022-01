COVID-19 : retour de la vaccination sans rendez-vous dans la région

La vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19 est à nouveau disponible à compter d'aujourd'hui dans la majorité des sites de vaccination du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Toute la population de plus de 5 ans peut se présenter à Jonquière, Alma, Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini pour recevoir une dose. Seuls les sites de Chicoutimi et La Baie n'offrent pas le service de sans rendez-vous.

Le CIUSSS régional souhaite ainsi offrir davantage de flexibilité aux personnes qui veulent recevoir le vaccin.

Depuis le lancement de la campagne de rappel, plus de 130 000 personnes ont reçu leur 3e dose et plus de 30 000 plages horaires ont été offertes chaque semaine.

Si vous préférez toutefois prendre un rendez-vous, il est possible de le faire sur le portail Clic Santé.