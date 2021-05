COVID-19 : Seulement 8 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Huit nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan régional. C'est bien peu si on compare aux 47 cas de dimanche et aux 28 de samedi. Le nombre de cas actif diminue à 196 après être grimpé à 225 dimanche.

La santé publique remarque une propagation plus élevée du virus à Albanel, Saint-Thomas-Didyme, Girardville, Normandin et les environs. Au cours du weekend, une vingtaine de cas se sont ajoutés dans ce secteur. La clinique de dépistage mobile y sera donc pour les prochains jours.

Au Québec, 798 nouveaux cas s'ajoutent au bilan ainsi que deux décès.

Depuis le début de vaccination, 118 261 doses ont été administrées dans la région ( + 3 798 doses hier) et le rythme va continuer de progresser avec l'ouverture aujourd'hui du centre du Manoir du Saguenay par Rio Tinto.

Les employés de la multinationale y seront vaccinés, tout comme les travailleurs essentiels. Comme la dizaine d'entreprises qui mettent l'épaule à la roue, Rio Tinto s'est engagé à vacciner 15 000 personnes d'ici trois mois.

« Cette semaine on a accès à 580 vaccins pour la période de rodage. On pense qu'à pleine capacité, nous serons à 2400 vaccins par semaine. On trouvait que c'était naturel de participer à l'effort collectif. » - Sébastien Ross, le directeur exécutif des opérations de Rio Tinto au Québec