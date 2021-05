COVID-19 : Un ajout de 21 cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La semaine commence avec un ajout de 21 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La santé publique compte 180 cas actifs sur le territoire régional, principalement dans le secteur de Jonquière (68).

Il y a 13 cas actifs dans Domaine-du-Roy, 31 dans Maria-Chapdelaine et 18 dans Lac-Saint-Jean-Est. La santé publique rapporte 31 cas actifs actuellement dans le secteur de Chicoutimi et 18 à La Baie et le Bas-Saguenay. Le RLS Maria-Chapdelaine demeure le plus touché au prorata de la population.

Au cours du weekend, 50 cas se sont ajoutés dans la région : 31 samedi et 19 dimanche. Le bilan de la semaine dernière démontre que 206 personnes ont reçu un diagnostic positif comparativement à 192 pour la semaine précédente.

Le Québec rapporte 662 nouveaux cas et six décès supplémentaires. Mis à part à Montréal (+189), on compte moins de 75 nouveaux cas dans chacune des régions de la province.

Vaccination

Au cours de la journée de dimanche, 3 839 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la région pour un total de 133 807 doses depuis le début de la campagne.

Rappelons que si vous êtes âgé de 30 ans et plus, vous pouvez maintenant vous inscrire sur le portail Clic Santé pour recevoir votre dose. Mercredi, ce sera au tour des 25 ans et plus. Les 18 ans et plus pourront être vaccinés dès vendredi.