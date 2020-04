COVID-19 : Un bond de 7 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il n'y a toujours aucune transmission communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean même si les cas de COVID-19 continuent de grimper. Le nombre total de cas est dorénavant de 31 en région, dont 5 au Lac-Saint-Jean, et 1246 personnes ont été testées.

Il n'y a toujours aucune hospitalisation, ajoute le directeur régional de la santé publique, Dr Donald Aubin, qui encourage les citoyens à poursuivre leurs efforts et surtout à limiter tous les déplacements non essentiels.:

« Pour l'instant, il y a des gens qui reviennent de voyage et des gens qui ont eu des contacts avec les gens qui reviennent de voyage. Ce sont les deux catégories qu'on a. Si on est très très strict sur la circulation avec le restant de la province, il faudra un délai, mais ça pourrait nous permettre de faire baisser nos cas. »

Il n'est toujours pas question pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean de révéler le lieu de résidence des gens infectés par la COVID-19 pour une question de confidentialité.

En rupture de stock d'ici 3 à 7 jours

Au Québec, on compte 732 nouveaux cas ce qui porte le nombre de malades à 4 162. Le premier ministre François Legault a mentionné mardi que les stocks d'équipements diminuent rapidement et pour certains, on en a pour 3 à 7 jours. La ministre de la Santé, Danielle McCann a poursuivi en ajoutant qu'on utilise présentement 10 fois plus d'équipement qu'en temps normal.

« Les commandes qu'on souhaitait avoir ne sont pas toutes rentrées. On a une situation aussi où l'utilisation a beaucoup augmenté. » - le premier ministre François Legault

Par ailleurs, Rio Tinto a annoncé aujourd'hui qu'elle produit maintenant du gel désinfectant pour les mains. Des techniciens et scientifiques du Centre de recherche et de développement Arvida ont développé une recette basée sur les critères de l’Organisation mondiale de la santé.

Déjà 100 litres de désinfectant ont été produits pour les installations régionales de Rio Tinto et une production à plus grande échelle est envisagée.

La Tuque isolée

La demande a été faite hier par le maire Pierre-David Tremblay pour protéger sa population qui est jusqu'à maintenant épargnée par la COVID-19. C'est que depuis samedi, les policiers surveillaient les déplacements des gens sur la route 155 qui se dirigent vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pas dans la direction opposée. Une réponse du gouvernement est attendue.

Accédez à toute l'information d'ici et partout au Québec dans notre dossier spécial Covid-19