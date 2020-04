COVID-19 : Un douzième décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La région compte un douzième décès lié au coronavirus et cinq cas de plus, portant le bilan à 244. La direction de la santé publique note également 84 guérisons.

Trois des cinq nouveaux cas sont des résidents du CHSLD de la Colline et le quatrième dans la communauté religieuse à Saguenay. Le cinquième cas n'est toujours pas attitré à un secteur, précise le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Québec a franchi le cap des 1000 décès liés à la COVID-19, avec 1041 morts. 82% de ces décès proviennent des résidences pour ainés.

Mis à part 80 résidences pour personnes âgées à travers le Québec qui sont dans une situation difficile, dont celui de la Colline à Chicoutimi-Nord, le gouvernement Legault estime que la situation est stable. Le premier ministre songe à une réouverture graduelle de l'économie, des garderies et des écoles dans les prochaines semaines. :

« Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner un million d'enfants dans les écoles en même temps avec les risques d'une contagion chez les parents et que ça crée une deuxième vague. »

Le Syndicat des paramédics Saguenay-Lac-Saint-Jean Nord demande que les ambulanciers confinés parce qu'ils craignent être atteints du coronavirus continuent d'être payés.

Le président du syndicat, Jean-Daniel Tremblay, craint que des employés cachent leurs symptômes par peur de ne pas être rémunérés parce que les employeurs de deux ambulanciers du Lac-Saint-Jean qui présentaient des symptômes auraient refusé de les payer pendant leur quarantaine de 14 jours.

« On ne voudrait pas que les gens commencent à cacher des choses de peur de ne pas être payés. Nous on prend toutes les précautions nécessaires, mais c'est certain que si les gens ne sont pas payés, ils vont se retrouver devant un dilemme.»