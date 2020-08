COVID-19: un nouveau cas dans la région après cinq jours de relâche

La région compte un nouveau cas de COVID-19, après 5 jours de répit. Il s'agit d'un travailleur étranger temporaire du secteur Lac-Saint-Jean-Est qui a été placé en isolement.

Le bilan total est donc de 368 cas, 320 personnes sont rétablies.

Au Québec, 123 nouveaux cas s'ajoutent, de même que deux décès.

De 50 à 250 personnes permises

Rappelons que depuis ce matin, les rassemblements publics de 250 personnes sont maintenant permis dans les salles de spectacles, les cinémas et les amphithéâtres sportifs. C'est à condition que les spectateurs puissent être à une distance sécuritaire d'un mètre et demi et qu'ils portent le masque.

Ces mesures devraient demeurer pendant un certain temps.

« Allons-y avec ce qui est là, voyons les effets que ça peut représenter. Est-ce qu'on va avoir des éclosions associées à des spectacles ou pas? On fait déjà un pas de 50 à 250 et le 1,5 m je pense qu'actuellement c'est déjà un compromis. »

Ça ne s'applique pas à la maison où la limite reste à 10 personnes.

