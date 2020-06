COVID-19 : un nouveau cas dans la région pour débuter la semaine

La semaine débute avec un nouveau cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et deux nouvelles guérisons.

Le bilan global est de 321 cas, dont 268 personnes rétablies. Il y a 32 cas actifs dans la région présentement. Au cours du weekend, aucun cas ne s'était ajouté.

Il n'y a plus aucun cas actif au CHSLD Georges-Hébert de Jonquière et il en reste deux à l'établissement de la Colline, frappé durement par la COVID-19 au début de la pandémie.

La pandémie démontre des signes d'essoufflement également au Québec où on dénombre aujourd'hui 20 décès supplémentaires, pour un total de 4661. Il y a 295 nouveaux cas. Le nombre d'hospitalisations a également reculé de 13 pour se porter à 1185.

L'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la plus malmenée par la pandémie au Québec, selon un sondage effectué par la Fédération des chambres du commerce.

Le président de la Chambre de commerce Saguenay-Le-Fjord, Carl Laberge, n'est malheureusement pas surpris puisqu'avant la pandémie, la situation des PME était plus fragile dans la région qu'ailleurs et la pandémie ne fait qu'amplifier les choses. :

« On a des secteurs d'activités, entre autres le tourisme, l'hébergement et le manufacturier qui sont peut-être plus présents en termes de proportion chez nous, mais aussi, on va avoir besoin d'investissements importants, autant de la part du public que du privé. Il faut diversifier notre économique. »