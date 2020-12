COVID-19 : Un repli dans la région avec 57 nouveaux cas et un décès

La santé publique rapporte 57 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À cela s'ajoute malheureusement un décès lié au coronavirus.

Le nombre de cas actifs passe de 751 à 727 dans la région qui affiche maintenant un taux de 261,9 cas par 100 000 habitants, selon l'Institut national de santé publique du Québec. En comparaison, le taux est de 220,3 pour la province qui compte aujourd'hui 2183 nouveaux cas et 28 décès supplémentaires.

Les omnipraticiens de la région voient d'un bon oeil la baisse du nombre de cas dans la région ainsi que l'arrivée du vaccin. Ils demandent toutefois aux citoyens de ne pas lâcher et de continuer à faire attention à la propagation du coronavirus pendant les Fêtes.

Leur porte-parole, Dr Olivier Gagnon, comprend le ras-le-bol des gens, mais il insiste sur le fait qu'il ne faut pas recevoir d'amis ou de famille à la maison.

« C'est encore difficile pour le système de santé. Il y a une lumière au bout du tunnel, mais on est encore au front et la charge est lourde. La période des Fêtes c'est toujours difficile et encore plus cette année pour tous les professionnels de la santé. »