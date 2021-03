COVID-19: Un seul nouveau cas ce weekend au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bonne nouvelle, un seul nouveau cas de COVID-19 s'est ajouté au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours de la fin de semaine. De plus, la santé publique ne rapporte aucun décès supplémentaire.

Ainsi, seulement 8 cas ont été enregistrés la semaine dernière dans la région. Il y a présentement 10 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon les chiffres de l'Institut national de santé publique du Québec

Au Québec, 737 nouvelles personnes ont testé positif au coronavirus dans les dernières heures et 9 personnes en sont décédées.

La région encore épargnée par les variants

Le nombre de cas confirmés de variants de la COVID-19 a bondi au cours de la fin de semaine au Québec, à 137. La majorité de ces personnes infectées se trouvent à Montréal et en Abitibi.

Pendant ce temps, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est dans une course contre les variants du virus, explique le directeur régional de santé publique, Dr Donald Aubin. La faible contamination communautaire et la vaccination repoussent l'arrivée de ces variants beaucoup plus contagieux.