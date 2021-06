COVID-19 : Une 2e journée sans nouveau cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'est rapporté pour une deuxième journée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au cours de la journée de dimanche, 4 962 doses de vaccin ont été adminitrées, pour un total de 236 547 depuis le début de la campagne.

Le nombre de cas actifs diminue considérablement dans la région, passant de 44 à 32. Nous aurons les détails par secteur un peu plus tard en journée.

La semaine dernière, à peine 29 cas se sont ajoutés au bilan régional, pour une moyenne de 4 par jour. En comparaison, la semaine précédente, 80 personnes avaient été testées positives.

Notons cependant que les hospitalisations sont en hausse dans la région. On en compte désormais huit, dont la moitié sont aux soins intensifs. En province, 214 personnes sont hospitalisées et un nouveau décès est rapporté par la santé publique.

Pour l'ensemble de la province, seulement 123 cas sont enregistrés aujourd'hui. Plus en détail, il y a 48 cas de plus dans la région de Montréal, 14 à Laval et le même nombre en Montérégie. La santé publique rapporte 7 cas dans la région de la Capitale-Nationale et 9 dans Chaudière-Appalaches.