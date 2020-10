COVID-19: Une autre école de Jonquière touchée

La COVID-19 a continué sa progression cette fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec une hausse de 32 nouveaux cas dimanche. Samedi, 29 autres cas et deux décès se sont ajoutés au bilan régional.

Les deux personnes décédées sont des résidents du CHSLD Isodore-Gauthier d'Alma, où on compte désormais 43 cas. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun nouveau cas n'a été rapporté à cet endroit dimanche.

À l'hôpital d'Alma, il y a maintenant 41 personnes infectées, ce qui en fait le 2e plus gros foyer d'éclosion de la région. Une résidence pour personnes âgées de Jonquière est également touchée, on y rapporte 7 cas. Un dépistage est en cours pour tous les résidents et employés.

Selon la direction régionale de la santé publique, plusieurs cas sont des contacts de cas connus qui étaient déjà en isolement. Le bilan des personnes hospitalisées et des foyers d'éclosion sera mis à jour plus tard aujourd'hui par le CIUSSS.

Au Québec, on rapportait 1 094 cas et six décès supplémentaires hier.

Une autre école de Jonquière touchée

Par ailleurs, un premier cas de COVID-19 est rapporté à l'École polyvalente Jonquière. Il s'agit d'un élève qui était en isolement préventif depuis mercredi dernier. Une classe a été placée isolement et l'enseignement à distance débutera ce matin. L'école demeure ouverte, indique le Centre de services scolaire De La Jonquère.