COVID-19: Une autre journée à plus de 200 cas dans la région

Il y a 213 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui dans la région, après le sommet de 241 cas atteint hier. Le nombre de décès passe à 87.

Le nombre de cas actifs sur le territoire régional passe de 1 107 à 1 154, selon la santé publique. La majorité d'entre eux sont toujours concentrés dans les secteurs d'Alma (403), de Chicoutimi (359) et de Jonquière (269).

Les hospitalisations diminuent de 6 pour s'établir à 42, dont 9 aux soins intensifs, mais selon les projections du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faudra plus de lits la semaine prochaine puisque ce chiffre continuera de grimper. Rappelons qu'une unité COVID-19 sera ouverte à l'hôpital de Jonquière à compter de lundi. :

« On va ouvrir 7 lits à Jonquière pour atteindre 60 lits pour l'ensemble de la région. » - Julie Labbé, PDG du CIUSSS

Le ministre de la Santé, Christian Dubé a commenté le haut taux de contamination dans la région en mentionnant qu'il a bon espoir que la situation se stabilise au cours des prochains jours.

« Au Saguenay, il faut leur donner encore quelques jours pour se replacer parce que ç’a été très très difficile. Quand on regarde une moyenne de cas, il faut regarder sur sept jours et je pense que les choses vont se placer. »

La moyenne des 5 derniers jours est de 182 cas quotidiens. La région demeure l'épicentre de la pandémie au Québec. La province compte 1 259 nouvelles personnes infectées et 32 décès. Les régions de Montréal (+294), du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+213), de la Montérégie (+159) et de la Capitale-Nationale (+139) enregistrent les plus importantes hausses de cas.