COVID-19 : Une hausse de 28 cas en région et un décès supplémentaire

Une hausse de 28 cas de COVID-19 est observée aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'un décès supplémentaire. Depuis le début de la pandémie, 267 personnes ont succombé à la maladie dans la région.

L'augmentation la plus marquée est dans le secteur de Jonquière (+10). La santé publique rapporte 7 nouveaux cas dans le RLS de Chicoutimi, 5 dans Lac-Saint-Jean-Est et trois cas de plus pour Maria-Chapdelaine ainsi que La Baie.

Nombre de cas actifs par RLS : 175 pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Domaine-du-Roy : 7

Maria-Chapdelaine : 20

Lac-Saint-Jean-Est : 24

Jonquière : 69

Chicoutimi : 35

La Baie : 20

C'est dorénavant le secteur de Jonquière qui compte le plus important taux de propagation avec 102,5 cas actifs pour 100 000 habitants.

Au Québec, 745 nouveaux cas sont rapportés et 10 décès.

Encore des constats d'infraction à Saint-Fulgence

Deux hommes qui se baladaient dans un quartier résidentiel de Chicoutimi pendant le couvre-feu ont été interceptés vers 2h15 la nuit dernière. Ils ont tenté de se cacher à la vue des policiers, mais en vain. Les deux individus âgés de 47 et 22 ans ont reçu un billet d'infraction.

Aussi, 11 constats pour des rassemblements illégaux ont été remis à des citoyens, dont sept, une fois de plus à la halte routière de Saint-Fulgence. Un petit groupe s'était rassemblé autour d'un feu de camp au relais du boulevard Tadoussac.

L'autre rencontre illégale avait lieu dans une résidence de Jonquière.