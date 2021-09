Crise à Roberval: La ministre Laforest demande aux infirmières de rester

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, demande aux infirmières de penser aux patients et de rester dans le réseau de la santé. Elle a réagi pour la première fois au départ de huit infirmières à l'hôpital de Roberval en admettant que la pandémie a vraiment été difficile dans le milieu de la santé.

Andrée Laforest explique que deux personnes ont été nommées responsables sur le terrain pour suivre la situation. Il s'agit de Christian Langevin à Dolbeau-Mistassini et Serge Lavoie à Roberval. Elle ajoute que son collègue de la Santé, Christian Dubé, envisage d'avoir une personne imputable dans chaque hôpital comme c'est maintenant le cas en CHSLD.

« On n’est pas les seuls comme ça à Roberval. Il y a des situations particulières dans d'autres régions. Est-ce que ce serait la solution d’avoir un responsable sur place, comme on a fait avec les CHSLD, une personne imputable? On est tous ensemble et il faut penser aux patients. » - Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean