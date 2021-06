Crise aux soins intensifs de Chicoutimi : un patient transféré vers Québec

Les infirmières démissionnent en bloc au département de soins intensifs de l'hôpital de Chicoutimi. Au cours du dernier mois seulement, sept employés ont quitté leur poste, dont quatre la semaine dernière.

Après avoir écarté l'idée, la direction du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a eu d'autres choix jeudi en soirée de transférer un patient vers un centre hospitalier de Québec. Un appel aux autres régions a été lancé par le CIUSSS pour obtenir des ressources supplémentaires.

Et cette crise n'est que la pointe de l'iceberg, selon la présidente de la FIQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard. :

«Dans l'ensemble du territoire, c'est vraiment extrêmement critique. À plusieurs endroits, on est en bris de services et en diminution de services. Il y a des lits de médecine entre autres à La Baie qui ont été fermés par manque de personnel. Bris de service à Dolbeau et à Roberval, situation critique au bloc obstétrical à Alma.»