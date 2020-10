Cyberattaque : Le quart des cours reprennent au Cégep de St-Félicien

Il faudra encore plusieurs semaines avant que le Cégep de Saint-Félicien se remette de la cyberattaque qu'il a subie le 17 septembre dernier. Tous les serveurs internes, dont le portail, ne fonctionnent toujours pas.

La semaine dernière, la totalité des cours ont dû être annulés et cette semaine, seulement 25 % des étudiants poursuivent leur formation. Il s'agit uniquement de cours en présentiel ou de sorties sur le terrain qui ne nécessitent pas de support informatique. Pendant ce temps, la petite équipe travaille d'arrache-pied pour rétablir la situation.

« On met toute notre énergie pour redémarrer les cours le plus rapidement possible. Toute notre équipe informatique travaille plusieurs heures par jour et les weekends. On a aussi de l'aide d'une firme externe. On va jusqu'à embaucher des étudiants en troisième année en Techniques de l'informatique pour nous aider à faire des opérations de base comme le nettoyage et la reconstruction d'ordinateurs. » - Dave Huard, directeur des ressources humaines au Cégep de Saint-Félicien