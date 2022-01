Cycles Amadeus ouvrira sa nouvelle boutique-atelier mardi

L'entreprise saguenéenne Cycles Amadeus ouvrira mardi les portes de sa toute nouvelle boutique-atelier, sur la rue Davis, à Arvida.

Cet investissement de 360 000 $ a permis à l'entreprise spécialisée en vélos sur mesure de plus que doubler sa superficie.

« Je me sens un peu fébrile. C'est un gros changement qui s'en vient, pour le mieux, pour notre clientèle et pour nous. Ce n'est pas facile de passer de 2200 pieds carrés à 5000 pieds carrés. On va s'ajuster, mais ça va être génial. » - Jean Simard, propriétaire