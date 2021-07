Dame Nature fait encore des siennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des orages et de la grêle se sont abattus une deuxième fois en moins de 24h sur la région. Lundi après-midi, des grêlons ont été rapportés, entre autres, dans les secteurs de Saint-Henri-de-Taillon, Shisphaw et Arvida.

À d'autres endroits, dont Alma et La Baie, c'est la pluie qui s'accumulait très rapidement sur la chaussée.

L'orage se situait près de Saint-Charles-de-Bourget et se déplaçait vers l'est à 50 kilomètres à l'heure, selon Environnement Canada.

Pendant ce temps, la Financière agricole a reçu des réclamations concernant des champs endommagés dimanche à Saint-Ludger-de-Milot, Girardville et Sainte-Jeanne-d'Arc. Il est toutefois trop tôt pour chiffrer les dégâts.

Grêle à Saint-Ludger-de-Milot, 25 juin 2021. Tirée de Facebook

Aucun autres dégât n'a toutefois été rapporté aux autorités en raison du mauvais temps.

« On se trouve dans de l'air assez chaud, mais au-dessus, il faut une couche dense assez froide. Donc, en entrant dans cette couche, l'eau va geler et former des grêlons. » - Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada