De nouveaux laboratoires de pharmacie au Collège d'Alma

Le Collège d'Alma a inauguré jeudi matin les nouveaux laboratoires de formation de son programme Techniques de pharmacie.

Les étudiants pourront apprendre via un premier laboratoire recréant le milieu hospitalier et via un second aménagé comme une pharmacie. Une salle de classe multimédia et un laboratoire informatique complètement rééquipé s'ajoutent également à l'environnement d'apprentissage.

Ces nouveaux locaux étaient très importants pour la responsable de la coordination du Collège d'Alma, Sylvianne Gagnon, afin que les étudiants puissent apprendre dans des lieux qui ressemblent à ceux où ils vont travailler.

« Le milieu hospitalier n'est pas un endroit où nos étudiants peuvent aller se pratiquer. C'est un milieu complètement différent, parce qu'il n'y a pas nécessairement de patients et que l'équipement diffère. C'était essentiel pour nous que les étudiants puissent se pratiquer dans des environnements pareils aux hôpitaux. »

Ces nouveaux locaux représentent des investissements de plus de 2,2 M$ de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, du Collège d'Alma et de la Ville d'Alma.

Des casques de réalité virtuelle seront aussi utilisés pour évaluer les étudiants et pour faciliter leur apprentissage.

Une nouvelle profession

Le programme Techniques de pharmacie en est à sa première année d'existence. Le ministère de l'Enseignement supérieur a autorisé le Collège d'Alma à offrir ce programme en octobre 2020. La première cohorte a donc débuté sa formation l'automne dernier.

Ce programme permettra aux étudiants de pouvoir pratiquer le nouveau métier de technicien en pharmacie, une profession créée pour alléger la tâche des pharmaciens afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur les patients.

