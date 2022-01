Début de l'embarquement des cabanes à l'Anse-à-Benjamin

Les amateurs de pêche blanche seront ravis : le feu vert est donné pour l'embarquement de certaines cabanes au village de l'Anse-à-Benjamin, à La Baie. Dès jeudi, 8 h, la majorité des cabanes de catégorie A seront autorisées à être transportées sur le site.

L'opération est rendue possible grâce aux dernières mesures de glace qui démontrent qu'elle a atteint l'épaisseur requise de 12 pouces. Le site de pêche blanche de l'Anse-à-Benjamin ouvrira donc une semaine plus tôt que l'an dernier.

Pour la seconde année consécutive, l'embarquement se fera sur rendez-vous afin d'éviter les rassemblements. Dès mercredi, à midi, les gens pourront réserver une plage horaire sur le site Web de Contact Nature.

« On va avoir plus de 400 plages de rendez-vous entre jeudi et dimanche et on prévoit qu'environ 120 cabanes de catégorie A pourront entrer sur le site. Il y aura donc largement assez de rendez-vous pour que les gens puissent embarquer [leur cabane] la journée qu'ils le souhaitent. » - Marc-André Galbrant, directeur général de Contact Nature