Décès d'un automobiliste sur le boulevard Martel à Saint-Honoré

L'automobiliste blessé gravement mercredi matin à Saint-Honoré est malheureusement décédé. L'homme de 61 ans s'est retrouvé au milieu d'un violent accident sur le boulevard Martel vers 10h05.

Il était arrêté et attendait pour tourner à gauche sur le chemin Saint-Marc lorsqu'il a été heurté par l'automobiliste qui était derrière lui, relate le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. :

« Il a été tamponné par l'arrière par un premier véhicule et celui-ci a aussi été tamponné par l'arrière par une camionnette. Ensuite, il y a eu des collisions avec les véhicules qui arrivaient en sens inverse. »

Au total, 5 véhicules ont été impliqués dans l'accident. Les autres conducteurs ont été blessés moins sévèrement, mais tout de même transportés à l'hôpital.

Après avoir été suspendue dans les deux directions, la circulation a repris en alternance, puis complètement.

Les services d'urgence ont fermé le tronçon de route pour pouvoir aider rapidement les personnes impliquées. De plus, de nombreux débris jonchaient le sol. Un détour était possible par la route Madoc pour circuler entre Saint-Honoré et Chicoutimi.