Décès de l'ex-ministre Marc-André Bédard en raison de la COVID-19

Marc-André Bédard résidait depuis quelques années au Manoir Champlain de Chicoutimi. La résidence privée pour aînés est présentement aux prises avec plus de 100 cas de COVID-19. Il était âgé de 85 ans.

Rapidement, les messages de sympathies ont fusé sur les réseaux sociaux, notamment de la part du premier ministre François Legault et du Parti québécois.

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Marc-André Bédard, ex-ministre et député de Chicoutimi.



M. Bédard était également un proche ami et conseiller de René Lévesque et membre fondateur du @partiquebecois. https://t.co/LCn2Z5n4ON