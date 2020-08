Décès du conseiller Damien Côté à Roberval

Les drapeaux de l'hôtel de ville de Roberval sont en berne. Le corps retrouvé hier matin dans un véhicule à la Pointe Scott est celui du conseiller municipal Damien Côté.

Impliqué dans son milieu, il siégeait également sur le comité de l'Agence de développement et de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC).

Le maire Sabin Côté a tenu a offrir ses condoléances à la famille et aux proches de l'homme qui était aussi propriétaire de l'entreprise Laboratoire Chaussures Côté. :

« Nous venons de perdre un membre de la famille. En mon nom, celui des conseillers et des employés de la Ville, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et amis ainsi qu'à toutes les personnes qui ont eu la chance de connaître M. Côté. »

Du côté policier, la Sûreté du Québec confirme qu'il s'agit d'un geste volontaire et que le corps n'avait aucune trace de violence.