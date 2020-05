Déconfinement : Sainte-Rose-du-Nord érige son propre barrage

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay, érigera dès demain son propre point de contrôle pour repousser les visiteurs inutiles qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale.

Dès l'arrivée du beau temps, ce coin bucolique avec vue sur le fjord attire beaucoup de gens sur le quai et selon le maire Laurent Thibault cette année ne fait pas exception. Des agents de sécurité ont donc été embauchés entre 8h et 22h et ils auront le mandat de faire comprendre aux visiteurs qu'ils doivent retourner à la maison.

« On a déjà fermé la zone du quai, mais ce n'est pas suffisant. Là, on voit arriver de plus en plus de monde et ce sont des gens de partout. Nous on pense à notre population, 25 % des résidents du village ce sont des personnes âgées. »

Le maire précise que lorsque le gouvernement Legault annoncera des directives claires sur le tourisme, il reverra sa décision. Il faut savoir que le secteur du quai à Sainte-Rose-du-Nord compte un restaurant et des boutiques souvenirs.