Délestage : 300 chirurgies de moins par semaine au Saguenay-Lac-St-Jean

Il reste 4 salles d'opération en fonction dans les hôpitaux du Saguenay au lieu des 15 salles habituelles. Les activités sont aussi réduites au minimum dans les blocs opératoires du Lac-Saint-Jean.

Il se réalisera 300 chirurgies de moins par semaine dans la région, un impact direct de la hausse du nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19. Aujourd'hui, encore 59 personnes sont hospitalisées dont 10 aux soins intensifs.

Le gouvernement Legault a demandé aux hôpitaux d'effectuer un délestage ce qui fait que les services réguliers fonctionnent à 30 % de leur capacité.

« À aller jusqu'au mois passé, on avait environ 4 500 chirurgies en retard par rapport à l'an passé. Alors c'est sans compter toutes celles qui s'ajouteront. Si on fait tous attention pendant la période des fêtes, on pourra repartir plus rapidement. » - Dre Marlène Landry, directrice des services professionnels du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dr Landry ne cache pas que ce retard sera long à rattraper et que des opérations se feront probablement le soir, le weekend et en collaboration avec des blocs opératoires privés.

Vaccination

La santé publique régionale ne sait pas pour l'instant combien de doses du vaccin contre la COVID-19 seront envoyées au Saguenay-Lac-Saint-Jean à compter du 21 décembre. Le directeur, Dr Donald Aubin, ne pouvait pas non plus préciser l'endroit qui deviendra la clinique de vaccination, précisant que l'entreprise, Pfizer, a des demandes précises et des règles. Le vaccin doit être conservé à -70 degrés.