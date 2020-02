Délit de fuite à Chicoutimi : Les policiers demandent votre aide

Un octogénaire a été happé à sa sortie d'un autobus de la Société de transport de Saguenay hier (mercredi). L'automobiliste fautif ne s'est pas arrêté et c'est pourquoi aujourd'hui, les policiers sollicitent votre aide pour le retrouver.

L'accident est survenu entre 14h50 et 15h00 hier sur la rue Fafard à Chicoutimi. L'individu de 89 ans souffre de plusieurs blessures au visage et aux jambes mais on ne craint pas pour sa vie. L'homme a lui-même joint les policiers. Il n'a malheureusement pas vu à quoi ressemblait le véhicule qui l'a heurté.

Si vous avez circulé dans le secteur à ce moment ou si vous détenez des informations en lien avec cette affaire, joignez les policiers au 418-699-6000 poste 4356.

Écoutez un extrait d'entrevue avec le porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay ici.