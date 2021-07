Déluge du Saguenay : Vous étiez où il y a 25 ans ?

La question trotte dans la tête de pratiquement tous les Saguenéens aujourd'hui alors que nous soulignons le 25e anniversaire du déluge du Saguenay : vous étiez où le 19 juillet 1996 ?

Des commémorations se tiennent dans les trois arrondissements de la ville. D'abord, une gerbe de fleurs a été déposée près de la rivière aux Sables dans l'arrondissement de Jonquière. Puis, les dignitaires, dont la mairesse Josée Néron, se sont déplacés à La Baie, près de la pyramide des Ha! Ha!.

La mairesse Josée Néron a tenu à expliquer comment le déluge du Saguenay a changé la façon d'aborder les catastrophes naturelles au Québec. Noovo Info

Un peu plus tard en avant-midi, les élus se rendront sur le site de la Petite maison blanche à Chicoutimi. La vice-première ministre Geneviève Guilbault sera présente.

Vous avez été nombreux à nous raconter vos souvenirs de cet événement marquant. Certains se rappellent de routes emportées dans le Bas-Saguenay et d'autres de voir des toits de maisons dans la rivière à Mars. Tous ont en souvenir la pluie diluvienne qui tombait sur la région.

« Je travaillais à la marina à L 'Anse-Saint-Jean, normalement ça prenait 30 minutes me rendre chez nous et ce soir là, ça a pris 3h. Quand je suis arrivé finalement a la maison j’avais dit à mon père que c’était l'apocalypse dans le village. »

« Je me rappelle que lorsque j'ai été évacuée par hélicoptère, ils avaient installé ma mère dans un autre hélicoptère et j'étais seule avec mon père assis sur le bord de la porte coulissante et je voyais tous les dégâts, car nous passions au-dessus. Je capotais et je me rappelle de mon angoisse à retrouver ma mère. »