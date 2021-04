Déménager en résidence pour aînés dans un contexte très particulier

Les résidences pour aînés comptent davantage d'unités vides depuis quelques mois. Au coeur de la deuxième vague à l'automne dernier, les établissements espèrent un retour à la vie normale pour leurs résidents ainsi que leurs employés.

Le directeur du Manoir Champlain, Dany Tremblay, ne cache pas que lorsque les cas de COVID-19 étaient à la hausse, le téléphone sonnait moins. Rappelons que son établissement a été un foyer d'éclosion majeur avec près de 100 résidents atteints par la maladie en novembre dernier.

Le directeur explique toutefois que pendant un certain temps, il était interdit de faire visiter les appartements, ce qui a refroidi plusieurs aînés. C'est le même son de cloche chez Chartwell, la responsable des communications pour le groupe qui détient la Villa Saguenay, la Villa Chicoutimi et la Villa Jonquière, Brigitte Guay, mentionne que les visites par vidéos sont moins agréables qu'en personne.

Elle remarque toutefois que les gens qui veulent déménager en résidence parlent beaucoup de solitude. :

« On se sent moins seul ici avec le personnel et les services. Se sentir isolé en groupe, c'est quand même moindre que se sentir seul à la maison. Alors, les résidents nous disent après quelques semaines qu'ils auraient dû prendre cette décision-là avant. On a vraiment un sentiment de communauté dans les résidences. » - Brigitte Guay, Groupe Chartwell

À la Villa des Pins de Dolbeau-Mistassini, Chantale Paquet nous confie que les gens sont tout de même plus hésitants et souhaitent attendre qu'il n'y ait plus de mesures sanitaires avant de déménager. Par exemple, bien que les résidents puissent maintenant circuler librement, ils doivent tout de même porter un masque lorsqu'ils sont dans les aires communes. La gestionnaire a bien hâte de retrouver une vie normale avec ses résidents.

Tous les gens qui vivent dans des RPA ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19.