Démission du conseiller municipal de La Baie Éric Simard

Le conseiller municipal de La Baie, Éric Simard, a remis sa démission mardi. Par voie de communiqué, il affirme que sa décision a été prise pour des raisons personnelles.

« Je tiens à remercier les citoyens de mon district qui m'ont fait confiance et m'ont accordé le privilège de les représenter depuis les cinq dernières années. »

Éric Simard était le conseiller du district 14 de Saguenay depuis cinq ans et président de l'arrondissement de La Baie depuis 4 ans.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a tenu à remercier M. Simard pour son dévouement et son implication, et lui souhaite le meilleur pour la suite.

« Quatre années où il a assuré le rôle de président d'arrondissement La Baie et s'est dévoué à porter le message de ses électeurs aux oreilles de ses collègues du Conseil municipal. Il a été d'une grande implication et a répondu à l'appel de nos citoyens et citoyennes. »